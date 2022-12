No duelo entre dois “monstros” do futebol, Messi superou Modric

A Argentina venceu, esta terça-feira, a Croácia por 3-0, no Estádio Lusail (Lusail), e garantiu uma vaga na final do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos da seleção sul-americana foram marcados por Lionel Messi (34’) e Julián Álvarez (39' e 69').

Com este resultado, a Croácia “caiu” nas meias-finais e a Argentina seguiu para a final, onde vai jogar contra França ou Marrocos. A partida está agendada para 18 de dezembro, domingo, a partir das 15:00.

Os croatas ainda não vão “para casa”, uma vez que ainda há a disputa pelo 3.º e 4.º lugar. A Croácia vai jogar contra a seleção vencida do França-Marrocos no dia 17 de dezembro, sábado, a partir das 15:00.

A seleção argentina atingiu pela sexta vez a final de um Campeonato do Mundo, depois de eliminar a Austrália, os Países Baixos e a Croácia. Os croatas ficaram pelas meias-finais na sua sexta presença em Mundiais.