Mundial 2022: França na máxima força apesar da “onda” viral

A seleção francesa treinou, este sábado, com todos os jogadores disponíveis na véspera da final do Mundial de futebol no Qatar frente à Argentina, numa altura em que vários jogadores foram afetados por um vírus.

Os primeiros a apresentarem sintomas foram Rabiot e Upamecano, levando a que falhassem mesmo o jogo das meias-finais com Marrocos, mas entretanto já recuperaram, com o selecionador a ver outros três jogadores afetados, casos de Varane, Konaté e Coman.

No entanto, os dois defesas e o avançado dos atuais campeões do mundo já regressaram ao trabalho com o restante grupo orientado por Didier Deschamps, no período aberto à comunicação social, tal como Theo Hernández e Aurélien Tchouaméni, que tinham estado ausentes devido a pequenos problemas físicos.

A França e a Argentina disputam no domingo, a partir das 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no Estádio de Lusail, a final do Campeonato do Mundo de futebol, que decorre no Qatar, num jogo que será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.