O argentino Emiliano Martínez foi, este domingo, eleito o melhor guarda-redes do Mundial de futebol no Qatar, depois da vitória da Argentina sobre a França na final.

O guardião do Aston Villa (Inglaterra) foi titular nos sete jogos da Argentina e sofreu oito golos, mas foi fundamental na campanha da seleção sul-americana no Campeonato do Mundo que terminou com a conquista do troféu.