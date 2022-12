O descanso do campeão com a taça do mundo como companheira

Lionel Messi, campeão do mundo, eleito também melhor jogador do Mundial de futebol no Qatar, vive o melhor momento da carreira. O jogador argentino tem feito sucessivas publicações nas redes sociais que bem ilustram a euforia com que tem vivido os últimos dias.

O avançado do PSG foi titular nos sete jogos da Argentina, marcou sete golos - dois deles na final - e fez três assistências. Só tem motivos para sorrir e nem a dormir larga o taça publicouque mais ambicionava e que se arrisca a tornar-se sua eterna companheira.