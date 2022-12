Quem é Salt Bae, o “emplastro” da festa da Argentina na final do Mundial 2022?

A Argentina conquistou o Mundial 2022 ao vencer a França na final realizada no Estádio Lusail. Durante os festejos sul-americanos, houve uma personagem que viralizou nas redes sociais. Quem é Salt Bae? Nusret Gökçe é um famoso chef turco e dono do restaurante que serve carne folheada a ouro. Conhecido por Salt Bae, o turco esteve no relvado do estádio da final do Campeonato do Mundo a gravar vídeos para a rede social Instagram com jogadores argentinos e com o troféu mais desejado no mundo do futebol.

Como é que Salt Bae surgiu na festa da Argentina? A FIFA vai investigar o modo como o famoso chef acedeu ao relvado do Estádio Lusail durante as celebrações da seleção argentina. Um porta-voz do organismo fala em “acesso indevido”. "Depois de uma análise, a FIFA tem averiguado de que forma algumas pessoas acederam indevidamente ao relvado depois da cerimónia de encerramento no Estádio Lusail em 18 de dezembro. Serão tomadas as devidas medidas internas", pode ler-se no comunicado.

A FIFA garantiu ainda à Sky Sports, como informação adicional, que apenas jogadores e chefes de Estado podem tocar no troféu durante a cerimónia de encerramento da competição.

“Emplastro” gera “mal-estar” com Messi? A presença de Nusret Gökçe terá gerado mal-estar com Messi, quando num desses vídeos, o “astro” argentino ficou algo “desagradado” com a insistência do chef para tirar uma selfie.