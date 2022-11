Souq Waqif: no mercado mais tradicional do Qatar também se aprende a falar português

A meio da terceira jornada do Mundial, os olhos dos adeptos do futebol estão colados no Qatar. Os enviados especiais da SIC, Nuno Pereira e o Paulo Cepa, andaram pelas ruas de Doha e deram umas aulas de português.

No mercado de Souq Waqif concentram-se as tradições do Qatar. Tem mais de 100 anos, é dos poucos edifícios que resistem de um pais antigo. Os incensos misturam-se com o ar.

Entre as tradições, as cores e as luzes, vão passando os adeptos das várias seleções que disputam o campeonato do Mundo.