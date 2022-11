Portugal pode apurar-se em primeiro lugar do grupo já na próxima jornada: saiba como

Otávio e Nuno Mendes são dúvidas para o jogo de Portugal contra o Uruguai na próxima segunda-feira. A seleção nacional voltou esta sexta-feira ao trabalho no Qatar, num treino em que só estiveram os suplentes na estreia frente ao Gana. A reportagem é dos enviados da SIC ao Qatar, Luís Marçal e Rafael Homem.

Na ressaca da vitória de Portugal frente ao Gana, por três bolas a duas, os titulares fizeram trabalho de ginásio, enquanto os suplentes não utilizados, ou pouco utilizados, trabalharam com bola no relvado.

A vitória foi importante para o sucesso luso no Mundial, mas ainda assim há aspetos a melhorar.

"Acho que o resultado foi bem melhor que a exibição. Portugal tinha de fazer melhor neste primeiro jogo, mas o mais importante é mesmo ganhar", diz em análise António Botelho, jornalista da TSF.

Carlos Dias, da Rádio Renascença, vai ao encontro da mesma ideia e acrescenta que “Portugal, um candidato ao título, não pode sofrer aquele tio de golos, erros infantis”.

A “fatura” pode sair cara, caso a seleção comandada por Fernando Santos cometa “os erros que cometeu ontem no (estádio) 974 frente ao Gana”, defende Nuno Matos, jornalista da Antena 1.

As lesões no plantel português

Otávio e Nuno Mendes são, para já, as únicas dúvidas para o jogo com o Uruguai. O lateral ainda recupera da fadiga muscular, já o médio está a contas com a lesão sofrida na estreia contra o Gana.

No outro encontro do Grupo de Portugal, se o Gana e a Coreia do Sul empatarem e Portugal ganhar, a seleção das “quinas” garante automaticamente o primeiro lugar do grupo H, o que pode fazer com que evite o Brasil, caso a “canarinha” fique em primeiro lugar do seu grupo". Conjunto que, para Nuno Matos, é o grande candidato ao título.

Portugal defronta o Uruguai já na segunda-feira, 28 de novembro, no Estádio Lusail às 10 da noite, sete da tarde em Portugal.

A segunda jornada do grupo H começa à uma da tarde portuguesa, às quatro em Doha, com o Coreia do Sul-Gana no Education City.