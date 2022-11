Como os portugueses assistiram à estreia de Portugal no Mundial

A estreia de Portugal no Mundial arrancou às 16:00, ainda hora de trabalho para a maioria dos portugueses que, mesmo assim, não quiserem perder o primeiro jogo da equipa das quinas.

Nas ilhas, a Madeira vibrou com os golos . Foi de pé e de olhos postos no ecrã que os madeirenses viram Cristiano Ronaldo marcar o penálti que abriu o marcador, num jogo que não deu descanso até aos últimos minutos.

Fora do país, dia de jogo da seleção é dia de reencontro das comunidades portuguesas pelo mundo .

O reencontro está marcado para a próxima segunda-feira, dia em que Portugal entra em campo frente ao Uruguai, que esta quinta-feira empatou a zero com a Coreia do Sul.