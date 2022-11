Bernardo Silva lamenta perda de "jogador importante" mas aponta aos oitavos

"É uma situação infeliz. Estamos tristes pela equipa, por ele, porque é importante e acaba por não poder jogar. Mas temos todas as armas para quem jogar poder ajudar. É mais uma motivação para a seleção ganhar. Para além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa. Gostamos muito de o ter no balneário", lamentou.

Na antevisão ao jogo de amanhã, o jogador do Manchester City recordou o jogo com o Uruguai em 2018, no Mundial da Rússia, no qual Portugal acabou eliminado.