Danilo Pereira fora da fase de grupos do Mundial devido a lesão

O internacional português Danilo Pereira sofreu uma lesão nas costelas no treino de sábado e vai falhar, pelo menos, os dois jogos que a Seleção tem ainda por cumprir na fase de grupos do Mundial 2022.

"O internacional Danilo Pereira, após a realização de exames, foi dado como indisponível para os trabalhos da Seleção Nacional pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", pode ler-se na curta nota divulgada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Segundo a FPF, o jogador do Paris Saint-Germain "sofreu uma fractura de três arcos costais, à direita", no treino de sábado, pelo que não deverá ser opção para o selecionador Fernando Santos até ao final da fase de grupos.

Uma nova baixa na Seleção Nacional, que tem também o médio Otávio e o defesa Nuno Mendes em dúvida.

Danilo Pereira, de 31 anos, cumpriu os 90 minutos no encontro de estreia da equipa das quinas no grupo H, diante do Gana (3-2), no Estádio 974, em Lusail.