“Tens uma pressa para me tirar”: Cristiano Ronaldo esclarece nova polémica

O jogo entre Portugal e a Coreia do Sul resultou numa derrota portuguesa, mas também numa polémica a envolver Cristiano Ronaldo. No momento em que o capitão da seleção das “quinas” foi substituído, as câmaras registaram o momento em que disse: “Tens uma pressa do c****** para me tirar”.

Após o final do jogo, na zona mista, em declarações à imprensa, Ronaldo esclareceu que o “recado” foi dirigido a um jogador sul-coreano que estava a pedir-lhe para ser mais rápido a sair de campo no momento da substituição - aos 66 minutos.

“O que aconteceu é que no momento da minha substituição, um jogador deles [Coreia do Sul] estava-me a dizer para ser rápido e eu mandei-o calar-se, porque ele não é autoridade nenhuma e não tem que opinar. Eu acelerava o passo se fosse o árbitro a dizer, mas não tem que haver polémica. É o calor do jogo”, explicou o “capitão”.

Antes do esclarecimento do jogador, criou-se a hipótese de que a mensagem tinha sido dirigida ao selecionador português. Na conferência de imprensa, Fernando Santos explicou o seu ponto de vista.