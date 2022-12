A Seleção Nacional assegurou esta sexta-feira o primeiro lugar no grupo H do Mundial 2022, apesar de ter perdido por 2-1 com a Coreia do Sul, em jogo da terceira jornada da fase de grupos. Com esta vitória, a seleção sul-coreana, treinada pelo português Paulo Bento, também avança para os oitavos de final.

Apesar da derrota, a Seleção Nacional termina a fase de grupos com seis pontos, no topo do grupo H. No outro jogo do grupo, o triunfo do Uruguai sobre o Gana por 2-0 foi insuficiente para a seleção sul-americana e ambos os países acabam por dizer adeus ao Mundial.

Nos oitavos de final, Portugal vai defrontar o segundo classificado do grupo G - onde estão Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões -, cuja terceira jornada se disputa hoje às 19:00. O jogo dos “oitavos” está agendado para a próxima terça-feira, às 19:00.