Uruguai e Gana estão fora do Mundial 2022

O Uruguai venceu, esta sexta-feira, o Gana por 2-0, no Estádio Al Janoub (Al Wakrah), em jogo da terceira e última jornada do Grupo H. No entanto, ambas as seleções foram eliminadas do Mundial de futebol no Qatar.

O Gana foi a equipa mais perigosa nos primeiros minutos da primeira parte e aos 17’ beneficiou de uma grande penalidade. O árbitro assinalou falta do guarda-redes Sergio Rochet (joga no Nacional do Uruguai) sobre Mohammed Kudus (joga no Ajax dos Países Baixos). Na conversão do penálti, André Ayew não conseguiu superar o guardião uruguaio.