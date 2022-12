O Uruguai venceu, esta sexta-feira, o Gana por 2-0, no Estádio Al Janoub (Al Wakrah), em jogo da terceira e última jornada do Grupo H. No entanto, ambas as seleções estão eliminadas do Mundial de futebol no Qatar.

Os golos do Uruguai foram marcados por De Arrascaeta (26' e 31').

O Uruguai terminou a fase de grupos em terceiro lugar, atrás de Portugal e Coreia do Sul. O Gana ficou em último do Grupo H.