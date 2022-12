O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta sexta-feira o selecionador Paulo Bento pela vitória da Coreia do Sul frente a Portugal, dizendo que "a consolação é que é um português".

Após o final do jogo, que terminou com a derrota por 2-1 de Portugal frente à seleção coreana, o chefe de Estado reconheceu que a Coreia do Sul "jogou melhor" e afirmou que era preferível "ter sido agora do que noutra ocasião".

"Paulo Bento e os coreanos neutralizaram a equipa portuguesa (…) Lutaram mais pela vitoria e agora é aprender as lições."

O Presidente português voltou a elogiar Paulo Bento, dizendo que "foi muito eficaz" e, em comparação com a seleção nacional, "nós fomos pouco eficazes".

Marcelo garantiu ainda que a derrota da equipa lusa "não retira confiança" e acredita que irá estar presente nas meias-finais, no Qatar, para ver Portugal.

Portugal conquistou esta sexta-feira o Grupo H do Mundial, no Qatar, apesar de perder por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, que se qualificou para os oitavos, eliminando Uruguai e Gana.

Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.

Nos oitavos de final, Portugal vai defrontar o segundo classificado do grupo G - onde estão Brasil, Suíça, Sérvia e Camarões -, cuja terceira jornada se disputa esta sexta-feira às 19:00. O jogo dos “oitavos” está agendado para a próxima terça-feira, às 19:00.