O primeiro-ministro, António Costa, felicitou a seleção nacional pela passagem aos oitavos de final do Mundial, no Qatar, deixando ainda uma mensagem a Paulo Bento pela vitória da Coreia do Sul.

Portugal assegurou esta sexta-feira o primeiro lugar no grupo H do Mundial 2022, apesar de ter perdido por 2-1 com a Coreia do Sul, em jogo da terceira jornada da fase de grupos. Com esta vitória, a seleção sul-coreana também avança para os oitavos de final.

No Twitter, o chefe de Governo disse que a seleção nacional "está de parabéns": "Estamos nos oitavos de final, onde só estão os melhores do Mundo".

Costa felicitou também o técnico português Paulo Bento pelo "grande feito".