Na conferência de antevisão do encontro desta terça-feira frente à Suíça a contar para os oitavos de final do Mundial no Qatar, Ruben Dias foi o jogador que esteve ao lado do selecionador Fernando Santos. Aos jornalistas, o defesa central garantiu que será “um jogo de alto nível” mas sem favoritos.

“Este é um contexto em que ninguém quer ficar de fora mas se tiver de ficar pelo amarelo correto, assim farei. Faz parte do jogo e acima de tudo é conseguir jogar com esse foco e com essa liberdade. O jogo é o mais importante”, respondeu.

A seleção portuguesa de futebol realiza esta tarde o derradeiro treino antes do confronto com a Suíça, a contar para os oitavos de final do Mundial 2022. Ausentes estarão Danilo Pereira e Nuno Mendes.

O treino está agendado para as 18:00 locais (15:00 em Lisboa), no relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, e será aberto aos jornalistas durante os primeiros 15 minutos.

A seleção nacional vai defrontar a Suíça esta terça-feira às 22:00 locais (19:00 em Lisboa), em Lusail. Na sexta-feira, a equipa das 'quinas' perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, no derradeiro encontro do Grupo H, mas segurou o primeiro lugar, com seis pontos, enquanto os asiáticos garantiram o segundo posto, com quatro, e também seguiram para a próxima fase, em que vão encontrar o Brasil.