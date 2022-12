Na conferência de imprensa de antevisão do encontro dos oitavos de final frente à Suíça, o selecionador Fernando Santos abordou um tema que deu muito que falar: as palavras proferidas por Cristiano Ronaldo aquando da substituição no jogo com a Coreia do Sul.

“Lá no campo não ouvi nada, portanto só o ouvi a discutir com o jogador da Coreia. Agora se já vi as vi as imagens já e não gostei nada, não gostei mesmo nada”, admitiu Fernando Santos, vincando que "a partir daí estes assuntos resolvem-se dentro de casa, estão resolvidos terminaram e ponto final em relação a esta questão".

O que se passou? No jogo entre Portugal e a Coreia do Sul, o último da fase de grupos do Mundial e que resultou numa derrota portuguesa, Cristiano Ronaldo foi substituído aos 66' minutos e as câmaras registaram o momento em que disse: “Tens uma pressa do para me tirar”.

Após o final do jogo, na zona mista, em declarações à imprensa, Ronaldo esclareceu que o “recado” foi dirigido a um jogador sul-coreano que estava a pedir-lhe para ser mais rápido a sair de campo no momento da substituição. Uma versão inicialmente corroborada pelo mister que, como o próprio disse hoje, depois foi ver as imagens e… “não gostou nada” do que viu.