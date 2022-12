Costa promete voltar ao Qatar se Portugal chegar à final

O primeiro-ministro chegou esta terça-feira ao Qatar para ver o jogo entre Portugal e a Suíça. António Costa diz que as polémicas relacionadas com as viagens para ver a seleção estão resolvidas. Assume ainda que terá todo o gosto em voltar ao Qatar, caso Portugal chegue à final.

António Costa acreditava que Portugal ia ficar no primeiro lugar do grupo – uma previsão que se concretizou. No entanto, por estar doente, o primeiro-ministro acabou por falhar o jogo Portugal-Coreia do Sul. Foi substituído pela Ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes.

Como manda a tradição, esta terça António Costa voou até ao Qatar, assim que terminou a primeira cimeira da União Europeia com os Balcãs Ocidentais.

Para o primeiro-ministro, a questão dos direitos humanos no Qatar parece assunto resolvido e a visita é para repetir: "Se formos à final, terei muito gosto", afirma.