Escolha as figuras e os acontecimentos do ano

Figura do Ano - Nacional 2022 começou com a maioria absoluta do PS de António Costa. Um Governo que, em agosto, perdeu um dos seus principais rostos: o da ministra da Saúde, Marta Temido. Um setor que, além de um novo ministro, passou a ter um CEO, com Fernando Araújo a assumir a direção executiva do SNS. No PCP, Jerónimo de Sousa deixou o cargo de secretário-geral 18 anos depois. Para o cargo entrou Paulo Raimundo. No panorama cultural, Marcelino Sambé voltou a dar cartas como bailarino principal da Royal Ballet de Londres e foi distinguido com o prémio Personalidade do Ano, da Associação da Imprensa Estrangeira em Portugal.

Acontecimento do Ano - Nacional

Figura do Ano - Internacional É impossível falar em 2022 sem mencionar a guerra na Ucrânia. O conflito marcou o último ano no panorama global, com Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin em polos opostos. No Brasil, Lula da Silva destronou Bolsonaro e regressou à Presidência 12 anos depois. No Irão, o último trimestre testemunhou uma escalada de tensão e violência nas ruas, na sequência da morte, a 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda de apenas 22 anos, presa em Teerão pela polícia moral por ter alegadamente violado um código de vestuário que exige que as mulheres usem o hijab. Terá sido espancada até à morte, apesar de o regime iraniano defender que o falecimento se deveu a uma doença cerebral. No centro das atenções esteve também o multimilionário Elon Musk. O dono da Tesla comprou o Twitter, no negócio mais mediático do ano, mas já veio admitir deixar a liderança da empresa quando “encontrar alguém doido o suficiente para o cargo”. Pelo meio, perdeu o estatuto de homem mais rico do mundo para o francês Bernard Arnault.

Acontecimento do Ano - Internacional

DESPORTO Figura Nacional do Ano O atletismo aglomerou alguns dos principais feitos dos desportistas portugueses ao longo de 2022, com destaque para os títulos mundial e europeu de Pedro Pichardo no triplo salto, a prata de Auriol Dongmo nos Europeus de Munique e a consagração de Lenine Cunha como melhor atleta do mundo com deficiência intelectual, uma distinção atribuída pela Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual a uma carreira de elevado prestígio, abrilhantada pela conquista de 228 medalhas em competições internacionais. No skate, o prodígio Gustavo Ribeiro sagrou-se campeão do mundo e Fernando Pimenta reforçou o estatuto de melhor canoísta português de todos os tempos: entre Campeonatos da Europa, Mundiais de maratonas e Taças do Mundo, foram 13 as medalhas internacionais conquistadas pelo atleta de Ponte de Lima ao longo de 2022. Aos 33 anos, viveu uma das melhores temporadas da carreira.

Acontecimento Nacional do Ano No futebol, o FC Porto sagrou-se campeão nacional pela 30.ª vez e chegou ao fim uma era na Seleção Nacional, com a saída de Fernando Santos do cargo de selecionador após a eliminação de Portugal nos “quartos” do Campeonato do Mundo, às custas de Marrocos. Destaque também para os títulos mundial e europeu de Pedro Pichardo, para o bicampeonato europeu de Portugal no futsal - que se reafirmou como potência maior da modalidade - e para os títulos de Marta Paço (segundo consecutivo) e Camilo Abdula nos Mundiais de surf adaptado.

Figura Internacional do Ano No Mundial do Qatar, Lionel Messi foi rei e comandou a Argentina à conquista do terceiro título de campeão. Um ano que também foi dourado para o avançado francês Karim Benzema, premiado com a Bola de Ouro atribuída pela revista France Football. A temporada desportiva ficou também marcada pelo adeus à Fórmula 1 de um tetracampeão mundial: o alemão Sebastian Vettel, que brilhou dentro e fora das pistas, ao desempenhar um papel ativo na defesa de diversas causas sociais e humanas. No ciclismo, o belga Remco Evenepoel voltou a provar ser figura de proa da modalidade, ao vencer, entre outras corridas, a Vuelta e os Mundiais de estrada. Já no ténis, Rafael Nadal, em mais uma prova de superação sobrehumana, fez história ao conquistar o Open da Austrália e tornar-se o primeiro tenista a vencer 21 torneios do Grand Slam.

Acontecimento Internacional do Ano Do primeiro Campeonato do Mundo disputado em novembro e dezembro à conturbada saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, não faltaram eventos marcantes no panorama futebolístico ao longo do ano. O Real Madrid venceu, pela 14.ª vez, a Liga dos Campeões e José Mourinho comandou a Roma à conquista da Liga Conferência, tornando-se o primeiro (e único) treinador a vencer os três títulos europeus de clubes: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. Em 2022, o ténis despediu-se de dois dos mais talentosos ícones da história da modalidade: Serena Williams e Roger Federer.