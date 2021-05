No 20º aniversário do site da SIC Notícias, mais do que fazer o balanço do que foi o último ano devido à pandemia, queremos olhar para o futuro e perceber quais são os novos desafios do País e do Mundo e de que forma os devemos encarar.

Ao longo dos próximos dias, vamos publicar vários testemunhos que nos ajudam a olhar para ontem, para hoje, mas também para o amanhã.