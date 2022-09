Janela fértil: porque deve duvidar das previsões das aplicações

São cada vez mais as aplicações e dispositivos que prometem prever as várias fases do ciclo menstrual, incluindo a janela fértil. Mas quão fiáveis são estes métodos para quem quer evitar uma gravidez? Falámos com a enfermeira e instrutora de fertilidade Inês Martins Almeida para perceber qual a utilidade destas novas tecnologias e se podem ou não ser utilizadas como método contracetivo.

“Está na hora de entender melhor o seu ciclo”. Foi assim que a Apple apresentou uma das mais recentes novidades do Apple Watch, que traz agora um sensor que regista a temperatura do corpo durante o sono. E para que serve? Monitorizar o ciclo menstrual e estimar a data da ovulação. Mas são os próprios, no site, a avisar que o seguimento do ciclo feito pela aplicação “não deve ser usado como método contracetivo”.