O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) decidiu hoje não levar a julgamento a SAD do Benfica no âmbito do processo e-toupeira, mantendo a decisão instrutória da juíza Ana Peres, do Tribunal Central de Instrução Criminal.

No entanto, contraria a decisão da juíza de instrução e leva Júlio Loureiro, a julgamento. O oficial de justiça está acusado de 76 crimes.