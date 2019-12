A defesa de Rui Rangel vai recorrer da decisão do Conselho Superior de Magistratura que expulsou o juiz desembargador. O advogado diz que se trata de um caso inédito.

O juiz Rui Rangel foi demitido da magistratura devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex. Também Fátima Galante foi sancionada esta terça-feira com aposentação compulsiva pelo Conselho Superior da Magistratura. Também a ex-mulher de Rangel é arguida no processo da Operação Lex.