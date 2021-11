Operação Miríade: 10 detidos são hoje ouvidos em tribunal

Os militares no ativo detidos pela Polícia Judiciária (PJ) passaram a noite no Estabelecimento Prisional de Tomar para onde foram levados durante a tarde de segunda-feira, no âmbito da Operação Miríade.

Os três militares que foram conduzidos para o Estabelecimento Prisional de Tomar começaram a chegar por volta das 16:00 de segunda-feira. Aguardam o desenrolar do processo "até estarem reunidas condições para serem levados ao Tribunal de Instrução Criminal".

10 detidos são hoje ouvidos

Os 10 detidos na operação da Polícia Judiciária que envolve militares portugueses são esta terça-feira ouvidos por um juiz.

Em causa estão suspeitas de tráfico internacional de droga, ouro e diamantes, num esquema que envolve vários membros das Forças Armadas.

Veja mais: