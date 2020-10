Esquerda ainda não garante viabilização do Orçamento do Estado

O ministro das Finanças esteve esta terça-feira no Parlamento a apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado aos partidos. À esquerda, ainda nenhum partido deu garantias de que vai aprovar o documento.

O Bloco de Esquerda espera que haja melhorias nas negociações que ainda decorrem com o Governo e o PCP critica o Executivo por dar prioridade à redução do défice.

ORÇAMENTO PRECISA DE LUZ VERDE DO PARLAMENTO

Não tendo maioria, o Governo precisa de, pelo menos, obter a abstenção do Bloco de esquerda.

A votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2021 está marcada para 28 de outubro e a votação final global para 27 de novembro.