Conselho de Ministros reunido por via eletrónica para fechar Orçamento do Estado

O governo está reunido por via eletrónica para fechar o Orçamento do Estado para o próximo ano.

O Conselho de Ministros já tinha aprovado, na quinta-feira, uma versão geral do documento mas havia ainda temas em aberto.

O impasse nas negociações com os partidos de esquerda terá atrasado o processo.

No centro da discussão com Bloco de Esquerda e PCP está o financiamento ao Novo Banco e as questões laborais.

Mas o Governo tem mesmo de fechar o orçamento nas próximas horas para o entregar esta segunda-feira na Assembleia da República.