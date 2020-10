O Orçamento do Estado para 2021 prevê um novo apoio especial, para quem perdeu rendimentos com a pandemia, e o reforço do subsídio de desemprego.

Para os reformados, com rendimentos mais baixos fica previsto um aumento extraordinário, mas só a partir de agosto. Pensões até 658 euros vão subir 10 euros, desde que não tenham sido aumentadas no período da Troika.

