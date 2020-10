"Este orçamento não tem austeridade"

O ministro das Finanças João Leão sublinha que a proposta do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) entregue esta segunda-feira no parlamento "não tem austeridade e não vem acrescentar crise à crise".

O ministro assegura que o documento aposta na "recuperação da economia e na proteção do rendimento dos portugueses" e do emprego, "preocupação central da política económica e orçamental".

Segundo Leão, o rigor orçamental não se pode confundir com austeridade: "Recusamos de forma clara o caminho da austeridade para responder à crise", ao contrário do que aconteceu na anterior crise, afirmou.

