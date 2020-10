Governo garante que não haverá uma transferência direta do Orçamento do Estado para o Novo Banco

O Novo Banco precisa de mais 476 milhões de euros, confirmou o ministro das Finanças durante a conferência de apresentação do Orçamento do Estado.

Apesar de o Governo garantir que não haverá uma transferência direta do Orçamento do Estado para o antigo BES, a verdade é que este empréstimo, via fundo de resolução, vai ter impacto no défice.

O Novo Banco vai receber, em 2021, 275 milhões de euros da banca privada e outros 200 milhões de euros de capitais próprios do Fundo de Resolução.

E como o Fundo de Resolução é uma entidade pública, esta injeção vai ter impacto nas contas públicas.