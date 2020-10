OE2021: "Medidas de bandeira são talvez as maiores fragilidades deste orçamento"

Pedro Sousa Carvalho começa por considerar que João Leão "já se sente um pouco mais confortável no fato de ministro das Finanças", o que o leva a transmitir melhor a mensagem. E a principal que ele tentou deixar nesta entrevista foi: "Se a evolução da pandemia não correr de uma forma favorável, o Governo está preparado para injetar mais dinheiro nas empresas".

"Ele não está a colocar de parte dinheiro no orçamento para as empresas (...) o que ele está a dizer é: se as coisas eventualmente correrem mal nós podemos vir a remediar."