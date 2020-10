PSD recusa-se a tomar posição em relação à proposta de Orçamento do Estado

Em reação à proposta de Orçamento do Estado para 2021, entregue ontem na Assembleia de República pelo Governo, o deputado do PSD Afonso Oliveira reiterou, esta terça-feira, que o documento será estudado nas jornadas parlamentares do partido a 21 de outubro.

Será nessa altura que o PSD vai comunicar a sua posição de forma mais detalha acerca da proposta do Governo, tal como fez no ano passado.

Afonso Oliveira, que coordena a área de Economia e Finanças no grupo parlamentar do PSD, disse ainda que seria mais fácil responder a todas as questões agora, mas considera mais responsável estudar o documento e só depois tomar uma posição.