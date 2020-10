O Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares avisa que matematicamente é possível viabilizar o Orçamento do Estado com o voto contra do Bloco de Esquerda. Para isso, o Governo tem de conseguir a abstenção do PCP PEV e PAN.

Ao que a SIC apurou o Governo já contactou o Bloco para retomarem as negociações, mas ainda não há data para o novo encontro, onde vão discutir exigências do partido.

O Bloco ameaçou votar contra na generalidade se o Governo deixar o Orçamento tal como está e se não se comprometer a negociar as quatro exigências na especialidade.