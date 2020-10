Orçamento do Estado. O que Bloco de Esquerda e PCP estão a exigir ao Governo

No arranque da semana em que volta a sentar-se à mesa das negociações com o Governo, Catarina Martins rejeita a política de casos e insultos e garante que o Bloco de Esquerda continua focado em encontrar soluções para o país.

A coordenadora do Bloco diz que se o Orçamento do Estado garantir médicos no Serviço Nacional de Saúde, responder aos desempregados e assegurar rigor nas contas públicas não deixará de ser viabilizado pelo partido.

Já o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, aponta falta de respostas no Orçamento para os problemas dos mais novos, nomeadamente, na educação, no trabalho e na habitação.