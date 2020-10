OE2021. Governo considera incompreensivel o voto contra do Bloco de Esquerda 

O Governo diz que é incompreensível o voto contra do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado para o próximo ano.

Numa conferência de imprensa em São Bento, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, deu exemplos das medidas propostas pelo Governo para dar resposta às exigências partido.

Bloco de Esquerda vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021

O braço-de-ferro entre o Bloco de Esquerda e o Governo durava há semanas e Catarina Martins confirmou este domingo que o partido vai votar contra o Orçamento do Estado para 2021.

O anúncio foi feito no final de um dia de reuniões na sede do BE, em Lisboa, primeiro da comissão política e, à tarde, da mesa nacional, o órgão máximo do partido entre congressos, que votou por unanimidade o "não" ao orçamento.