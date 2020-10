O Orçamento do Estado será aprovado esta quarta-feira na generalidade, com as abstenções já anunciadas do PCP, PAN, PEV e das duas deputadas não inscritas.

O segundo dia de debate na generalidade está a ser marcado pelo tema da saúde, com o ministro das Finanças a acusar o Bloco de Esquerda de se ter enganado nas contas sobre reforço no Serviço Nacional de Saúde. O primeiro-ministro vai mais longe e diz que o partido aldrabou os números.