O Governo volta esta sexta-feira a reunir-se com os sindicatos da administração pública para discutir a proposta do Orçamento do Estado para o próximo ano.



Os sindicatos partiram para as negociações com a exigência de aumentos salariais para o próximo ano, mas o executivo não apresentou nenhuma proposta no primeiro encontro, há um mês.

O Governo já admitiu que devido à crise causada pela pandemia, poderá não ser cumprido o aumento de pelo menos 1% no próximo ano, como tinha ficado acordado.