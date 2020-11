No último dia para apresentar propostas de retificação ao Orçamento de Estado chegaram ao Governo mais de 1.100 medidas.

À direita são mais de 400 propostas, que dificilmente estarão no documento final. Mas num contexto de pandemia e com o setor da restauração em angústia, o Governo poderá ter de enfrentar uma coligação negativa que defende a descida do IVA no setor.

As propostas começam a ser negociadas dia 20 de novembro, seis dias depois está prevista a votação final.