O Parlamento chumbou a proposta do Bloco de Esquerda para dar autonomia aos hospitais para contratarem novos profissionais de saúde.

O Governo sublinha que o regime excecional de contratações é para ser usado em casos pontuais e com cautela.

No segundo dia de votações do Orçamento do Estado para 2021 na especialidade, a distância entre o Governo e Bloco de Esquerda continua a não dar espaço às ideias bloquistas. O partido levou a votos cinco propostas e todas foram chumbadas.