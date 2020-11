A adesão às moratórias foi alargada até ao final de março, famílias e empresas vão ter mais tempo para pedir a suspensão de empréstimos, em tempo de pandemia.

A proposta do PSD foi aprovada na terça-feira no Parlamento por todos os partidos da direita à esquerda, à exceção do PS.

Apesar do regime de moratórias vigorar até 30 de setembro de 2021, o prazo para a adesão tinha terminado no final de setembro deste ano. É assim alargado até 31 de março através desta proposta de alteração ao Orçamento do Estado para o próximo ano.

O Orçamento do Estado já foi aprovado na generalidade com os votos do PS e as abstenções do PCP, PAN, PEV e das deputadas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues, mas ainda não se sabe se todos mantêm as intensões de voto na votação do Orçamento na especialidade marcada para quinta-feira.