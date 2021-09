PCP acusa Governo de estar com pressa em negociar Orçamento do Estado para 2022

Jerónimo de Sousa garantiu esta quinta-feira que o PCP não está a adiar a discussão do Orçamento do Estado. O secretário-geral dos comunistas acusou o Governo de estar com muita pressa para negociar o OE de 2022 sem que esteja cumprido o de 2021.

A reabertura da linha de leixões a passageiros levou Jerónimo de Sousa à Maia. Questionado pelos jornalistas, disse estar totalmente disponivel para o debate sobre o luto parental.

Da Maia, a viagem continuou até Parada de Todeia em Paredes, onde a junta de freguesia é presidida pela CDU há 20 anos.