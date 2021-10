Conselho de Ministros extraordinário para debater Orçamento do Estado para 2022

Hoje há reunião extraordinária do Conselho de Ministros, já com nova reunião extraordinária marcada para sexta-feira para tentar fechar o próximo Orçamento do Estado.



A proposta para 2022 tem de ser entregue pelo Governo na Assembleia da República na próxima segunda-feira, já com o debate parlamentar na generalidade agendado para 26 e 27 deste mês.

A reunião de hoje não conta com o primeiro-ministro António Costa que está presente nas cerimónias do 5 de Outubro e, no final segue para a Eslovénia para a reunião desta quarta-feira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia.

A reunião para aprovação da proposta do Orçamento do Estado para 2022 deverá ser marcada para sexta-feira e não para quinta-feira, como é habitual, devido ao debate bimestral na Assembleia da República sobre política geral com a presença do chefe do Governo.

.