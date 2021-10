PSD não avança sentido de voto sobre o OE 2022

O PSD afirma estar preocupado com o Orçamento do Estado (OE) para 2022. O maior partido da oposição ainda não decidiu se irá votar a favor ou contra a proposta do Governo. Depois da apresentação do ministro das Finanças, o deputado Afonso Oliveira apontou o dedo ao PS e aos partidos com quem o Executivo está a negociar o OE.

“O PSD vai analisar o Orçamento com o cuidado normal, com responsabilidade e após a análise tomará a sua decisão. Claro que também posso dizer que este Orçamento é da responsabilidade do PS, do Governo, e dos partidos que o apoiam e que têm estado permanentemente em negociação”,

O deputado afirma ainda que, no último ano, a negociação entre o Governo e os partidos da esquerda tem sido constante e “continua em todos os debates.