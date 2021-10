Presidente da Câmara de Sintra diz que é preferível ter eleições antecipadas que mau Orçamento

O presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, o ex-secretário de Estado do Governo de Pedro Passos Coelho, Marco António Costa, e o arquiteto e militante comunista, Tiago Mota Saraiva, discutiram, na noite desta quinta-feira, na SIC Notícias, as negociações para o Orçamento do Estado para 2022 e a possibilidade de uma crise política.

Para Basílio Horta, é "necessário que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista dissessem que estavam disponíveis para abdicar de alguns princípios, alguns fundamentais da sua própria natureza", de forma a evitarem uma crise política e a servirem o "interesse comum".

"Se fossem capazes de fazer isso, aí poderíamos falar em estabilidade. Agora, se realmente vão aprovar o Orçamento contrariados, só para que não haja eleições, acho que é uma questão que, nesta altura em que o país se encontra, não era útil", acrescenta o presidente da Câmara Municipal de Sintra.

Já para Marco António Costa, existe um ónus de responsabilidade caso haja falha nas negociações.

"Foi a expressão que o Dr. António Costa escolheu para classificar as responsabilidades da governação e da estabilidade, e esse ónus está nos ombros do primeiro-ministro, em primeiro lugar, e depois também no Bloco de Esquerda e no PCP", aponta o ex-secretário de Estado.

Tiago Mota Saraiva fala de uma infantilização da negociação do Orçamento do Estado para 2022.