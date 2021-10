Terminou a reunião entre Marcelo, Ferro e Costa

Após o chumbo, na generalidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2022, as três maiores figuras do Estado juntaram-se em Belém para jantar.

O encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa, Ferro Rodrigues e António Costa terminou pouco depois das 22:30.

O que se segue ao chumbo do Orçamento do Estado?

Com luz vermelha à proposta do Governo, abrem-se dois caminhos: ou o Executivo de António Costa reescreve o Orçamento e apresenta uma nova versão aos deputados, ou o Parlamento é dissolvido, como já antecipou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Assim que o Presidente da República anuncie a dissolução do Parlamento, tem de marcar novas eleições legislativas. Até lá, o país é governado com base no Orçamento anterior pelo sistema de duodécimos.

O Governo mantém-se em funções, mas com poderes limitados.

