Bloco de Esquerda diz que voto no Orçamento do Estado está em aberto

Catarina Martins diz que o voto do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado ainda está em aberto. O partido reconhece preocupações e diz que falta investimento para o próximo ano.

Os comunistas querem esperar pela versão final para tomarem uma posição.