António Costa reunido com PCP para negociar Orçamento do Estado

António Costa esteve reunido esta terça-feira com o PCP para negociar o próximo orçamento do Estado.

A SIC sabe que o encontro aconteceu na residência oficial do primeiro-ministro, no final do debate quinzenal.

Para já, o Governo não tem qualquer encontro agendado com o Bloco de Esquerda.