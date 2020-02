Centeno acusa PSD de irresponsabilidade orçamental

O ministro das Finanças acusou o PSD de falta de seriedade e irresponsabilidade orçamental por causa da proposta para a redução do IVA na eletricidade.

No encerramento do debate na especialidade, Mário Centeno disse que os sociais-democratas se mostraram perdidos e que tentaram aprovar uma medida que teriam de ser outros a pagar.

O parlamento confirmou esta quinta-feira a manutenção do IVA da eletricidade em 23% depois de ter chumbado uma proposta para a baixar para 6%, no Orçamento do Estado de 2020.