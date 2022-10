Possível dedução dos juros no crédito à habitação "sem grande impacto para a maioria"

No Orçamento do Estado, poderá estar prevista uma dedução dos juros no crédito à habitação no IRS. Uma medida que, para o fiscalista Renato Carreira, não deverá ter grande impacto para a maioria dos portugueses.

"Muitos dos portugueses não vão beneficiar", explicou o fiscalista, dado que a maioria dos contribuintes já ultrapassa o limite das despesas dedutíveis no IRS.



Durante muitos anos, os juros no crédito à habitação eram dedutíveis no IRS, mas isso acabou em 2011 com a troika e o Governo de Passos Coelho. A dedução manteve-se apenas para os contratos assinados antes dessa data.



A benesse poderá voltar agora a ser para todos os créditos à habitação a partir de 2023 se, como se espera, a medida estiver incluída no Orçamento do Estado e poderá abranger mais de 660 mil famílias.

No IRS não se esperam descidas nas taxas. Apenas a habitual atualização dos escalões que ainda não se sabe de quanto vai