Presidente recebe partidos após entrega do Orçamento do Estado

O Presidente da República vai receber os partidos com assento parlamentar na próxima quarta-feira, em Belém, após a entrega, na segunda-feira, da proposta de Orçamento do Estado para 2023 na Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas à chegada a Chipre -- onde irá dar início, no sábado, a uma visita oficial de dois dias -- Marcelo Rebelo de Sousa foi questionado se, uma vez que cancelou o programa que tinha previsto para domingo em Limassol, no sul do país, pretende chegar mais cedo a Lisboa para estar "tranquilo" no dia da entrega do Orçamento do Estado.